Flamengo anuncia saída de Tite e terá Filipe Luís como interino contra o Corinthians

O Flamengo anunciou, no início desta segunda-feira, a saída do técnico Tite, mesmo depois da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em jogo marcado por protestos da torcida, no domingo. Conforme anunciado pelo clube carioca em nota oficial, o ex-lateral Filipe Luís, que vinha treinando o time sub-20 rubro-negro, assume o comando interinamente e deve estar no banco de reservas no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, às 21h45 de quarta-feira, no Maracanã.