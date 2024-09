O duelo entre Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons, fechando a Semana 2 da NFL, na segunda-feira (16), começou lento, mas acabou com uma virada para entrar para a história. Jogando fora de casa, com desvantagem no placar, precisando de um touchdown para vencer e com apenas um minuto no relógio, os Falcons venceram por 22 a 21.