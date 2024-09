Disputando apenas sua terceira etapa de STU National na carreira, a paulistana Fernanda Galdino, de apenas 13 anos, sagrou-se campeã da modalidade Park da etapa de Porto Seguro (BA) do circuito brasileiro de skate. Após a conquista, ela revelou que seguiu à risca os conselhos do skatista olímpico Luiz Francisco, o Luizinho, representante do Brasil nos Jogos de Tóquio, para fazer uma volta que sequer havia treinado.