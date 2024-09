Baiana de Lauro de Freitas, quis o destino que Maria Almeida ganhasse seu primeiro título de STU dentro de casa, na sua Bahia. Neste domingo (8), com a torcida toda a favor no Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, ela foi campeã da modalidade Street na etapa de Porto Seguro do STU National, o circuito brasileiro de skate.