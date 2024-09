Depois de anunciar a contratação do renomado projetista Adrian Newey, a Aston Martin, por intermédio do chefe da equipe, Mike Krack, afirmou, nesta quinta-feira que as "portas estão abertas" no futuro para Max Verstappen, o atual tricampeão da Fórmula 1. O piloto e Newey fizeram uma parceria vitoriosa na Red Bull.