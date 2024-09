A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro continua bastante preocupante, já que o time ocupa a 18ª colocação, com 25 pontos, mas há motivos que dão esperança ao torcedor. A equipe paulista é capaz de apresentar bom futebol, mesmo com um time misto, como pôde ser observado na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza no Castelão, onde não vencia desde 2019.