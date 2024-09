Ainda inconstante no Campeonato Espanhol, o Sevilla evitou a derrota para o Athletic Bilbao ao buscar o empate por 1 a 1 nos acréscimos, com direito a gol contra do goleiro, neste domingo (29), no estádio San Mamés, pela oitava rodada. O resultado impediu que o adversário entrasse no G-4.