Classificação do Palmeiras: o que time tem de fazer para conquistar o Brasileirão

Desde as eliminações na Copa Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro como a única competição em seu ano. Atual bicampeão nacional, o time de Abel Ferreira pode, em caso de mais um título nesta temporada, repetir o feito do São Paulo, tricampeão entre 2006 e 2008. Vice-líder ao término da 26ª rodada, o time tem mais 12 jogos a disputar e, mesmo que não esteja na liderança, depende apenas de suas próprias forças para ser campeão.