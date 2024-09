Após estrear com vitória no WTA 1000 de Pequim, Beatriz Haddad Maia voltou à quadra na madrugada deste domingo para fazer a sua primeira partida nas duplas em Pequim. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira confirmou o bom momento na carreira e derrotou as americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h24min de partida.