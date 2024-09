O anúncio da contratação do projetista Adrian Newey pela Aston Martin no início de setembro gerou enorme expectativa de que a escuderia britânica logo poderia se colocar como uma das postulantes às vitórias e ao título da Fórmula 1. O piloto espanhol Fernando Alonso, porém, afirmou que "levará tempo" para que o engenheiro consiga influenciar no desempenho da equipe.