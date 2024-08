Participante do revezamento da tocha olímpica no dia da abertura, Snoop Dogg se vestiu de cavaleiro nas provas de hipismo, provou escargot, abriu a competição de breaking e se maravilhou com a Mona Lisa em Paris. O rapper americano se tornou nas últimas semanas o 'mascote' extraoficial dos Jogos Olímpicos na capital francesa, onipresente nas tribunas e conectado com os espectadores.