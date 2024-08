Vivendo uma nova realidade, após a saída do técnico Jürgen Klopp e a chegada de Arne Slot, o Liverpool estreou no Campeonato Inglês com vitória sobre o modesto Ipswich por 2 a 0, neste sábado, no Portman Road. O que não mudou foi o faro de gol de Salah. O egípcio foi um dos destaques da partida e fechou a vitória dos visitantes. Diogo Jota havia inaugurado o marcador.