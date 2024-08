O Santos deve assinar a venda dos naming rights da Vila Belmiro para a Viva Sorte, empresa do ramo de capitalização, nesta semana. O contrato será válido por 10 anos e prevê, no mínimo, um custo de R$ 15 milhões pela parceria — existe a possibilidade de que os valores do acordo aumentem a partir de metas previstas no documento. As informações são do ge.globo.