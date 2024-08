A porta do Grand Palais permanecerá aberta, as luzes do Palácio de Versalhes acesas e a pista do Stade de France instalada; o fim dos Jogos Olímpicos marca o início da contagem regressiva para as Paralimpíadas de Paris, que começam em 28 de agosto, com a ambição de gerar o entusiasmo popular e deixar um legado duradouro na França.