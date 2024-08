Com gol de Lucas Paquetá de pênalti, superando o goleiro argentino Emiliano Martínez, o West Ham lutou, mas acabou perdendo para o Aston Villa por 2 a 1, neste sábado, no estádio Olímpico de Londres, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Onana e Duran marcaram para o time visitante.