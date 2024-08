A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Novorizontino venceu o Ituano por 1 a 0, nesta terça-feira. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Lucca, que saiu do banco para garantir a vitória do time da casa. O duelo, válido pela 22ª rodada da competição, aconteceu no Estádio Jorge Ismael de Biasi.