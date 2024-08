Medina cai nas quartas para Colapinto em Fiji e dá adeus ao sonho do título mundial no surfe

O brasileiro Gabriel Medina deu adeus ao sonho do tetracampeonato mundial de surfe. Na madrugada desta sexta-feira, ele parou na fase de quartas de final ao ser superado pelo americano Griffin Colapinto em Cloudbreak, nas Ilhas Fiji. Na sétima colocação do ranking da World Surf League (WSL), ele precisava avançar para manter as chances de obter um lugar no Finals (formato que prevê a definição do campeão por meio de uma disputa envolvendo os cinco melhores surfistas da temporada). A etapa decisiva acontece em setembro, na Califórnia.