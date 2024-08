O Liverpool jogou pela primeira vez na temporada no Anfield e não desapontou os torcedores neste domingo. A equipe venceu com sobras o Brenford por 2 a 0 na segunda rodada do Campeonato Inglês e está em quarto na classificação, com seis pontos. Com a derrota, o Brentford segue na décima posição, com três pontos.