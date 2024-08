Com sete jogos de invencibilidade - sendo seis vitórias e um empate -, o Fortaleza segue na sua escalada no Campeonato Brasileiro. Eficiente mais uma vez derrubou os 100% do Cruzeiro como mandante na competição, ao vencer por 2 a 1, nesta segunda-feira, no encerramento da 21ª rodada, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).