O Grêmio deixou para trás a eliminação na Copa do Brasil e segue em bom momento no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, pela 22ª rodada, contou com grande estreia de Braithwaite para vencer mais uma: 3 a 1 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O atacante dinamarquês foi o personagem do jogo com dois gols a favor e um contra. A situação o fez brincar na entrevista: 'Vale como hat-trick?'.