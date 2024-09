O tênis feminino do Brasil fez bonito nesta quarta-feira (28) no US Open, o último Grand Slam da temporada. As duplas de Bia Haddad Maia e de Luisa Stefani largaram com boas vitórias por 2 a 0, confirmando o favoritismo e avançando à segunda rodada em Nova York. Bia já havia começado com triunfo em simples na terça.