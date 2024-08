O Cuiabá, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso, irá disponibilizar 5 mil ingressos gratuitos em todos os jogos da equipe na Arena Pantanal para os alunos das escolas estaduais da capital mato-grossense e de Várzea Grande. A ação começa neste sábado (10), na partida diante do Grêmio, às 19h, válida pela 22ª rodada do Brasileirão.