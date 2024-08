Em noite de pouca inspiração, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino neste sábado, na Neo Químicca Arena, em partida da 22ª rodada do Brasileirão. O time do Parque São Jorge criou pouco e foi pouco eficiente, mas acabou sendo salvo pelo estreante Talles Magno, que garantiu a igualdade no placar aos 48 do segundo tempo. Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória da equipe corintiana na competição nacional.