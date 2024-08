Mais uma vez o Corinthians tropeçou no Brasileirão jogando na Neo Química Arena. Buscou o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino somente nos acréscimos em mais uma apresentação abaixo do esperado. Sem Yuri Alberto, se recuperando de cirurgia, com Pedro Raul sem confiança e com Geovane nervoso, a comissão técnica de Ramón Díaz admitiu abertamente que o clube precisa de um homem-gol.