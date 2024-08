Brasileiro marca nos acréscimos, e Inter de Milão só empata com o Genoa na estreia no Italiano

Atual campeã italiana e uma das favoritas ao título nacional desta temporada, a Inter de Milão visitou o Genoa, no estádio Luigi Ferrari, pela primeira rodada da competição, e ficou no empate por 2 a 2. O gol que salvou o time da casa da derrota foi marcado pelo brasileiro Junior Messias, que aproveitou o rebote do pênalti que ele próprio havia desperdiçado. Voggliaco também anotou para o Genoa, enquanto Marcus Thuram fez os dois tentos da equipe de Milão.