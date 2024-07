Especulado no Flamengo desde o início do ano, o volante Thiago Alcântara, filho de Mazinho, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira, anunciou nesta segunda-feira (8) a aposentadoria dos gramados. Naturalizado espanhol, o atleta "pendura as chuteiras" com 33 anos, após uma passagem pelo Liverpool marcada por lesões. Seu contrato com o clube inglês terminou no dia 30 de junho, o que o fez repensar sobre o seu futuro no futebol.