Ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher revelou estar em um relacionamento homoafetivo, neste domingo (14), ao se declarar para o companheiro, Ettiene, com uma publicação em sua página oficial no Instagram. "A melhor coisa na vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem pode partilhar tudo", escreveu ao compartilhar uma foto abraçado ao namorado.