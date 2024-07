O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste sábado, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Dudu como titular, o que não acontecia desde que ele sofreu a lesão que o tirou de campo por quase um ano, em agosto de 2023. O adversário foi justamente o clube mineiro, com o qual o atacante chegou a negociar, e até ser anunciado, mas recuou, gerando um constrangimento entre ele e as duas direções.