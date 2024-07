Em um treino classificatório marcado pela queda de Maverick Viñales, Jorge Martín assegurou a pole para a Etapa da Alemanha de MotoGP. O piloto da Pramac garantiu a posição nobre do grid com o tempo de 1min19seg423, novo recorde do circuito. Miguel Oliveira e Raúl Fernandez, ambos da Trackrouse, completam a primeira fila.