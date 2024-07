O Inter de Santa Maria está a um jogo de tornar realidade o sonho cultivado há 13 anos pela população da quinta cidade mais populosa do RS: voltar à elite do futebol gaúcho. Neste domingo (28), às 15h, a equipe de Santa Maria, na Região Central, recebe o Pelotas, no Estádio Presidente Vargas, pelo segundo jogo da semifinal da Divisão de Acesso.