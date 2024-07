Apesar de ter segurado o empate por 1 a 1 no Dérbi 207 contra a arquirrival Ponte Preta no último final de semana, o jejum do Guarani é de nove jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Buscando a segunda vitória em 14 partidas, para quem sabe sair da lanterna, recebe o Sport, no domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.