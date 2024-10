São Paulo rebate reclamação do Flu: 'Teve time que subiu passando por cima da regra'

Júlio Casares, presidente do São Paulo, concedeu entrevista nesta sexta-feira e respondeu o mandatário do Fluminense, Mario Bittencourt, sobre pedido de anulação do clube paulista da partida que ambos disputaram pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na visão do dirigente carioca, a demora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em responder à questão remete a um tempo em que "o Campeonato Brasileiro não acabava", referindo-se à década de 1990.