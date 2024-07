"Dream team"

EUA vencem a Sérvia na estreia no basquete nas Olimpíadas de Paris

Com três ouros olímpicos no currículo, o americana Kevin Durant foi o cestinha da partida com 23 pontos. Seleção americana bateram os sérvios pelo placar de 110-84

28/07/2024 - 15h02min Atualizada em 28/07/2024 - 15h42min