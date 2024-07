Com Sinner na liderança, ATP atualiza ranking após disputa de Wimbledon

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) atualizou nesta segunda-feira (15) sua classificação, após as duas semanas em que o torneio de Wimbledon foi disputado. E foram poucas as novidades no Top 10. Apesar da eliminação nas quartas de final, o italiano Jannik Sinner segue na liderança pela sexta semana seguida, com 1.110 pontos de vantagem para o sérvio Novak Djokovic, vice-campeão na grama inglesa. Já o espanhol Carlos Alcaraz, que conquistou o bicampeonato, apenas defendeu seus pontos e se manteve em terceiro.