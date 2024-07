O Flamengo continua testando os nervos de seu torcedor. Após ganhar do Criciúma, por 2 a 1, com gol aos 44 minutos do segundo tempo, no fim de semana, repetiu a dose nesta quarta-feira, salvo mais uma vez por um reserva. Diante dos catarinenses, Gabigol saiu do banco para garantir a virada. Desta vez, Carlinhos entrou e definiu os 2 a 1 na casa do Vitória, também no penúltimo minuto regulamentar.