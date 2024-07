O Canadá segue fazendo história na Copa América. Nesta sexta-feira (5), a equipe conquistou classificação para à semifinal da competição ao eliminar a Venezuela nos pênaltis após o empate em 1 a 1 no tempo normal. É a primeira vez que os canadenses participam do campeonato de seleções mais antigo do mundo, que está na 48ª edição e ocorre nos Estados Unidos.