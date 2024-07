Os três gaúchos que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro seguem na briga por uma vaga na terceira divisão de 2025. Neste domingo (21), Brasil-Pel, Avenida e Novo Hamburgo confirmaram suas classificações no Grupo A8 como, respectivamente, segundo, terceiro e quarto colocados. O líder da chave foi o Cianorte, do Paraná.