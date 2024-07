Em sua quarta Olimpíada, Ana Sátila superou as provas eliminatória do K1 (caiaque), na abertura das competições de canoagem slalom dos Jogos Olímpicos Paris e está nas semifinais. A etapa teve duas descidas em Vaires-sur-Marne e as 22 melhores avançaram. Ana ficou na 14ª posição entre 25 competidoras, com o tempo de 96seg88 de sua segunda descida. As semifinais e as finais serão disputadas neste domingo (28), a partir das 10h30 (de Brasília).