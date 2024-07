Alcaraz 'imita' ídolo Nadal e chega à 2ª final seguida de Wimbledon ao virar diante de Medvedev

Carlos Alcaraz reluta em admitir que pode ser o novo ídolo do tênis espanhol. Mesmo com Rafael Nadal em reta final de carreira, o jovem de 21 anos idolatra o compatriota, sabe que precisa conquistar muito na carreira para equipará-lo, mas continua fazendo coisas parecidas nas quadras do circuito mundial. Nesta sexta-feira, ao virar o jogo diante do russo Daniil Medvedev, com 6/7 (1/7), 6/3, 6/4 e 6/4, chegou à segunda final seguida em Wimbledon, algo feito por Nadal em 2011.