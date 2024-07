Time do atacante Karim Benzema, o Al Ittihad anunciou neste sábado (13) a contratação do técnico francês Laurent Blanc. O clube saudita tinha negociação avançada com Stefano Pioli, ex-treinador do Milan, mas Benzema não se mostrava satisfeito com a escolha, o que fez o presidente do clube, Laoy Nazer, abortar o negócio.