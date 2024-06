Thiago Braz não consegue índice olímpico e Lucas Pedro ganha primeiro ouro no salto com vara do Troféu Brasil

Em uma disputa em que o campeão olímpico de salto com vara nos Jogos do Rio em 2016 e bronze em Tóquio-2020, o brasileiro Thiago Braz, suspenso por 16 meses por doping mas autorizado a competir neste sábado (29) para tentar a classificação para os Jogos de Paris, não atingiu os índice mínimo exigido e está fora da competição, quem acabou tendo o que comemorar foi Lucas Alisson Pedro (Pinheiros-SP), que sagrou-se campeão brasileiro, com 5m00cm, uma vez que Thiago não participou da disputa por clubes do Troféu Brasil, que ocorre em São Paulo.