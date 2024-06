Após uma campanha histórica com 13 vitórias em 13 jogos na Liga das Nações, a seleção feminina de vôlei encerrou sua participação na competição com uma derrota para a Polônia por 3 sets a 2 (25/21, 26/28, 25/21, 19/25 e 15/9) na disputa da medalha de bronze neste domingo (23) em Bangcoc, na Tailândia. Foi o segundo revés seguido do time dirigido pelo técnico José Roberto Guimarães.