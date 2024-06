O técnico Dorival Júnior testou duas alterações na Seleção Brasileira no treino de quinta-feira (27), na véspera da partida contra o Paraguai, nesta sexta-feira (28), em Las Vegas. Na lateral esquerda, Wendell entrou na vaga de Arana. No ataque, Savinho foi colocado no lugar de Raphinha. Endrick permaneceu entre os reservas.