Capitão do Real Madrid na última temporada, que culminou com a conquista da Liga dos Campeões, o zagueiro Nacho Fernández se despediu do clube espanhol nesta terça-feira. O experiente jogador, de 34 anos, encerrou uma trajetória de 23 anos pelo time de Madrid ao acertar contrato com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.