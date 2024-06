A procura foi grande, talvez até mais do que se imaginava. Em pouco mais de uma hora da venda geral de ingressos para o primeiro jogo da história da NFL no Brasil, as entradas de todos os setores da Arena do Corinthians foram esgotados. No dia 6 de setembro, pouco mais de 42 mil fãs de futebol americano vão ver in loco o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.