O Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste - 2019, 2022 e 2024. Neste domingo (9) o time cearense venceu o CRB nos pênaltis, por 5 a 4, depois de perder no tempo normal por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time alagoano devolveu o placar a favor do Fortaleza no primeiro jogo, mas não se deu bem nos pênaltis e segue sem nenhum título.