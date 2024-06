O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lançou o projeto Floresta Olímpica do Brasil nas cidades de Tefé e Alvarães, no Amazonas, em ação que vai proporcionar o reflorestamento de cerca de 6,3 hectares de floresta em comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. A iniciativa contou com o reforço da medalhista olímpica do skate Rayssa Leal, embaixadora de sustentabilidade do COB, que esteve presente na Amazônia para o lançamento do projeto, do qual é madrinha.