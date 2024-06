A escalação da Seleção Brasileira está confirmada para a partida diante do Paraguai, pela Copa América, nesta sexta-feira (28), às 22h. As novidades são Wendel e Savinho. O lateral-esquerdo ex-Grêmio entra no lugar de Guilherme Arana, enquanto o atacante do Girona substitui o gaúcho Raphinha no ataque.