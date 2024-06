A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu sua terceira derrota em sete rodadas da Liga das Nações. Nesta sexta-feira (8), em Fukuoka, no Japão, o time comandado por Bernardinho foi derrotado pela Eslovênia por 3 sets a 2, parciais de 27/25, 23/25, 26/24, 21/25 e 15/12, após 2h28min de partida. Com o resultado, os eslovenos mantiveram a liderança e seguem como a única equipe invicta, agora com seis triunfos.