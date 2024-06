Ainda sem empolgar nesta Eurocopa, a seleção da Bélgica protagonizou mais uma partida fraca na competição, com direito a 0 a 0 com a Ucrânia, nesta quarta-feira. Apesar do placar e da atuação decepcionantes, a equipe belga avançou às oitavas de final, ao lado da Romênia, no grupo mais embolado desta Eurocopa.